Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi

Kassam tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin, Gazze sınırında "düşmana" (İsrail) ait noktaları çok sayıda roketle vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 70'ten fazla roket atıldığı" ileri sürülmüş, bunlardan 11'nin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin büyük bölümünün boş arazilere düştüğü aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca, Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğu ifade edilmişti.