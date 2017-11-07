Katalan lider Avrupa'dan yardım istedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Puigdemont, eski Katalonya yerel hükümetinin 4 bakanıyla Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, "Avrupa, bir hükümetin üyelerini hapiste veya sürgünde tutamaz." ifadelerini kullandı.

Puigdemont, İspanya'nın eski Katalan hükümetinin 8 bakanını Madrid'deki cezaevlerinde tutarak "insan hakları ihlali yaptığını" savundu.

İspanyol yargısının Katalan siyasetçiler hakkında aldığı kararların Avrupa'daki mahkemeler tarafından iptal edileceği beklentisini dile getiren Puigdemont, "Her şey uluslararası mahkemelerde son bulacak ve İspanya bir kez daha uluslararası mahkemelerde utanç yaşayacak." dedi. Puigdemont, Bask bölgesinde geçmişte yaşanan bazı olaylardan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İspanya'ya verdiği cezaları hatırlattı.

Eski Katalonya yerel hükümetinin 4 bakanıyla "İspanya tarafından yasama dönemi çalınan Katalanların haklarını savunmak ve konunun uluslararası mahkemelere taşınması için çalışmak" üzere Brüksel'de bulunduklarını açıklayan Puigdemont, "Katalonya meselesini uluslararasılaştırmak, tutuklu arkadaşlarımıza da yardım edecek. Çünkü hepimiz bir siyasi baskının kurbanıyız. Katalonya'da olanlar, onlar (İspanya) için küçük düşürücü bir şeydi. O yüzden nefret ve öç alma duyguları ile hareket ediyorlar." dedi.

Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Puigdemont, "21 Aralık'taki seçimleri bağımsızlık yanlısı blok kazanırsa İspanya bu sonucu kabul etmeli. Seçimleri bağımsızlık yanlısı blok kazanırsa Avrupa, 'Buna saygı duyacak mısınız?' diye İspanya devletine sormalı. Demokrasi çoğunluğun arzusuna saygı göstermektir. Bunun sınırı olamaz. Eğer İspanyol devleti 21 Aralık için sınırlama koyacaksa bunu şimdiden söylemeli." şeklinde konuştu.

Puigdemont, bağımsızlığı savunan siyasi partilerin 21 Aralık seçimlerine tek liste ile girmeleri gerektiğini savundu.

"Demokrasi ve özgürlük olmadan hiçbir siyasetin meşru olamayacağına" dikkati çeken Puigdemont, "Ülkemizin üzerine geliyorlar. Bunu kolayca başarmalarına göz yumamayız. Eğer mücadele etmezsek İspanyol devleti kazanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yaklaşık 200 belediye başkanı, Puigdemont ve 4 eski bakana destek vermek, Katalonya meselesinin çözümünde uluslararası arabulucu talep etmek için Brüksel'e gitti.

Brüksel'de basın mensupları ile bir araya gelerek Katalan meselesinin uluslararası gündemde kalmasını sağlamayı amaçlayan belediye başkanlarının Avrupa Parlamentosuna ait salonları kullanmak istediği ancak olumsuz yanıt aldıkları belirtildi.

Bağımsızlık karşıtı "Katalonya İş Adamları" derneğinden bazı yöneticilerin ise Avrupa Parlamentosunun basın odasında basın toplantısı düzenleyecekleri duyuruldu.