Katalonya ekonomisi yüzde 20 kayba uğradı

İspanya hükümetinin, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı aldığı bazı önlemlerin görüşüldüğü meclis genel kurulunda konuşan De Guindos, "Katalonya'daki merkezlerini başka şehirlere alan şirketlerin sayısının 800'e çıkması, bu bölgeye olan yatırımların durması ve büyük şirketlerin satış gelirlerinin yüzde 20 kadar düşmesi, Katalonya özerk yönetim hükümetinin sorumsuzca aldığı kararların bir sonucudur." dedi. "Katalonya'nın bağımsızlığı ekonomik intihar olur" diyen bakan De Guindos sözlerine şöyle devam etti:

"Katalonya, İspanya'nın ticaret ve finans dünyasındaki en önemli özerk yönetimlerinden biri ve bağımsızlık halinde Katalonya'nın bu özelliği kökten sona erer. O zaman da şu anda 800 şirketin Katalonya'daki merkezlerini çekme haberi olabileceklerin yanında çerez sayılır. Ama İspanya hükümeti, Katalonya'nın bağımsızlığı olasılığına izin vermeyecektir."

Bu arada İspanyol meclisi, Katalonya'daki merkezlerini başka şehirlere çeken şirketlerin yasal işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi 92 hayıra karşı 246 evet oyuyla onayladı.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un Başbakan Mariano Rajoy'a gönderdiği mektupta "Eğer İspanyol hükümeti diyaloğu önlemekte ve baskılara devam etmekte ısrar ederse Katalonya parlamentosu bağımsızlık ilanını oylayacaktır" diyerek meydan okumaya devam etmesi ve İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerklik haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngören anayasanın 155. maddesinin Senato'ya getirilmesi kararı alacağını açıklaması Madrid borsasına kötü bir gün yaşattı.

Madrid borsası Ibex 35, 10 bin 200 puanın altına düşerken gün içerisinde avro da ABD doları karşısında değer kaybetti.

21 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplanacak İspanya hükümeti Bakanlar Kurulunun Katalonya'nın özerklik haklarını kısıtlayacak 155. maddenin Senatoda görüşülmesi kararını alması öngörülüyor.

İktidardaki Halk Partisi ve ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi 155. maddenin kısıtlı olarak uygulanmasını ve Katalonya'da erken yerel seçimlere gidilmesini savunuyor.

Katalonya özerk yönetiminde 155. maddenin uygulanmasına ilişkin çıkacak bir kararın onaylanması için Senatoda 27 veya 31 Ekim tarihlerinde oturum yapılması bekleniyor.