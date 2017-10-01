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Katalonya'daki referandum girişiminde 92 oy merkezi güvenlik güçlerince kapatıldı

İspanya İçişleri Bakanlığı, 92 oy merkezinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığını, 3 kişinin gözaltına alındığını, 9 ulusal polis ve 3 jandarmanın yaralandığını duyurdu.

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İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya'da yapılan yasa dışı referandumla ilgili 92 oy merkezinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığını, 3 kişinin gözaltına alındığını, 9 ulusal polis ve 3 jandarmanın da yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 92 oy verme merkezinin polis ve jandarmanın müdahalesiyle kapatıldığı, güvenlik görevlilerine karşı koyma ve itaatsizlikten 3 kişinin gözaltına alındığı ve çıkan olaylarda 12 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Yasa dışı referandum girişimine karşı "pasif kalmakla" suçlanan Katalonya yerel polisi ise kapatılan oy merkezi sayısını 224 olarak açıkladı.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sağlık Bakanlığından verilen bilgilerde, yasa dışı referandumun güvenlik görevlileri tarafından engellenmesi sırasında çıkan olaylarda yaralananların sayısının 465'e çıktığı ifade edildi. İki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin kullandığı plastik merminin yaralılardan birinin gözüne isabet ettiği, 70 yaşındaki diğer ağır yaralının da müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği kaydedildi. 

Diğer yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti üyelerinin hepsinin referandumda oy kullandığı bilgisi verildi.

 

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