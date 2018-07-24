Katar Emiri Al Sani Londra'da

May, İngiltere’ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da bir araya geldi.

Al Sani'yi kapıda karşılayan May, burada yaptığı açıklamada, "Rusya’daki Dünya Kupası sona erdiğine göre, şimdi bütün gözler 2022 için Katar’da." dedi.

Al Sani'ye hitap eden May, "Çok başarılı olacağından emin olduğumuz Dünya Kupası hazırlıklarınızda size nasıl yardımcı olabileceğizi ele almayı heyecanla bekliyorum." diyen May, görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularının da gündeme geleceğini kaydetti.

İngiliz Milli Takımı'nın Dünya Kupası’nda yarı finale çıkmasından dolayı May'i tebrik eden Al Sani de "2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na ve diğer büyük organizasyonlara ev sahipliği tecrübenizden, eminim desteğinize ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Al Sani'nin İngiltere ziyareti sırasında "10 Numara"nın yer aldığı Downing Street dışında Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıkmıştı. Ajansın sözcüsü, daha sonra işi iptal etmeye karar verdiklerini açıklamıştı.