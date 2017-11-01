Katar, İsrail'in saldırısını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırı, Filistin halkına yönelik işlenen suçların bir uzantısı ve meşru haklarını geri almak isteyen Filistin halkının çabalarını sabote etmek için harcanan başarısız bir girişimdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Katar'ın, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkını her daim desteklediği vurgulandı.

İsrail yetkilileri, dün Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin bomba patlatılarak imha edildiğini açıklamış, Filistin yönetimi kurtarma ekiplerinin tünelin enkazından 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.