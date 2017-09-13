Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar Suriye'ye 2 milyon dolar bağışta bulundu

Katar, Suriye'nin Humus ilinden İdlib'e sığınanlara yönelik yapılacak konut projesinin uygulanması için 2 milyon dolar bağışta bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar, Suriye'nin Humus ilinden İdlib'e sığınanlar için yapılacak konut projesinin uygulanmasına yönelik 2 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

Katar Kalkınma Fonu ile Katar Kızılayının daha önce sözünü verdiği 100 milyon dolar bağış kapsamında 2 milyon dolar değerindeki proje anlaşmasını imzaladı.

Proje kapsamında 100 metrekarelik evler inşa edileceği ve projeden 150'si engelli 620 ailenin yanında 3 bin 100 kişinin istifade edeceği belirtildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şubat 2016'da düzenlenen Suriye Donörler Konferansı'nda Katar, Suriye'de acil durumların karşılanması için 100 milyon dolar sözü vermişti.

Humus'ta yaşayan on binlerce Suriyeli, yıllar boyunca devam eden çatışmalar nedeniyle İdlib'e sığınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Halının altına gizlenmiş uyuşturucu şaşkına çevirdi

Halının altına gizlenmiş uyuşturucu şaşkına çevirdi

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA