Katar, Suudi Arabistan'da yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne katılacağını açıkladı

Suudi Arabistan'ın geçen sene mart ayında, bu yılki Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıklamasına ilk cevap, Dışişleri Bakanı Al Sani'den geldi. Katar haber ajansı QNA'ya göre Al Sani, Şura Meclisi'nde Katar'ın dış politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Katar, hangi ülkede düzenlendiğine bakmaksızın yaklaşmakta olan zirveye katılacaktır. Zirveye ev sahipliği yapacak olan ülke, Katar'a abluka uygulayan ülkelerden biriyse ve gerekli prosedürü uygulamazsa Katar değil, bu ülke muhalif davranmış olur." dedi. - ABD-Katar stratejik diyaloğu Washington'da ocak ayı sonunda yapılan ABD-Katar stratejik diyaloğuna değinen Al Sani, şöyle konuştu: "ABD, iki ülke arasında imzalanan ortak savunma anlaşması doğrultusunda Katar'a, herhangi bir harici saldırıya maruz kalması durumunda tüm desteği sunacak. Bu anlaşma ABD'nin, abluka ülkelerinin yanında yer almadığı, krize çözüm bulmaya çalıştığı ve Körfez'deki çıkarlarına zarar gelmemesi için gerilimin tırmandırılmasına müsaade etmeyeceği mesajını taşıyor." - Bölgede yaşanan krizler Ülkesinin bölgesel ve uluslararası konulardaki tavrıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Al Sani, Suriye krizinde siyasi çözümden yana olduklarını söyledi. Yemen'deki savaş nedeniyle ülkede insani dram yaşandığına dikkati çeken Al Sani, 20 milyon Yemenlinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını, buna ek olarak binlerce kişinin salgın hastalıklarla mücadele ettiğini ve ufukta hiçbir siyasi çözüm emaresinin görünmediğini ifade etti. Al Sani, ülkesinin Libya konusunda da Suheyrat Anlaşması'nı desteklediğini ve bu konudaki duruşunu değiştirmediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Al Sani, İran ile dış siyaset konusunda anlaşmazlığa düştükleri pek çok nokta olduğunu, bu ülkenin, ablukada Katar'ın yanında durduğunu açıklamasına rağmen söz konusu anlaşmazlıkların devam ettiğini sözlerine ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) zirveye ev sahipliği yapamayacağını bildirmesinin ardından Suudi Arabistan geçen sene mart ayında bu görevi devraldığını duyurmuştu. Arap Birliği zirvesi her yıl mart ayında yapılsa da bu yılki zirvenin hangi tarihte düzenleneceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.