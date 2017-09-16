Katar ve Fransa arasında yapılan ortak deniz tatbikatı sona erdi
Katar ve Fransa arasında yapılan ortak deniz tatbikatının sona erdiği bildirildi.
- AA
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar kara sularında Fransa ve Katar deniz kuvvetlerinin ortak olarak olarak düzenlediği tatbikatın sona erdiği belirtildi.
İki ülke arasındaki savunma anlaşmasına binaen düzenlenen tatbikatın terörle mücadele, kaçakçılık ve korsan saldırıları karşısında bölge istikrarını ve güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
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