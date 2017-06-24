Katar, Arap ülkelerinin 13 maddelik talep listesini reddetti

Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından iletilen maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyordu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, listenin "mantıklı ve uygulanabilir" olmadığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, taleplerinin kabul edilmemesinin "yolların ayrılması" anlamına geleceğini ifade etti.

Enver Gargaş, Katar'ı Arap monarşileri arasında bir "Truva atı" olarak da tanımladı.

13 maddelik listede, Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, isyancı Husilere mali desteğin kesilmesi ve medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılması da talepler arasında yer alıyordu.

Dört ülke, bu şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istemişti.

Katar iki haftadan uzun süredir ekonomik ve diplomatik ambargo altında ve ülkenin ihtiyacı olan besin ve diğer ürünler İran ve Türkiye'den gönderiliyor.

Ülke, "terörü destekleme" iddiasını da reddediyor.

Katar Emiri es-Sani ülkesi aleyhinde bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunuyor.

Katar Dışişleri Bakanı es-Sani, Al Jazeera'ya konuştu

4 Arap ülkesinin kapatılmasını talep ettiği Al Jazeera kanalında yayınlanan haberde, listeye ilişkindeğerlendirmesi yer alan Katar Dışişleri Bakanı, krize ilişkin yapılan açıklamaları hatırlattı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı, yakın zamanda yapıtığı açıklamada, ambargocu ülkelere, mantıklı ve uygulanabilir bir liste sunma çağrısı yaptı. İngiltere Dışişleri de taleplerin ölçülü ve uygulanabilir olması gerektiğini söyledi... İletilen taleplerin içeriği, 'terörle mücadele' ile uygulanan ambargonun alakası olmadığının kanıtıdır"

Al Jazeera kanalı da kapatılma talebini ifade özgürlüğünü engelleme olduğunu savundu.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi ve ekonomik yaptırımları devereye sokması, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmış durumda.