Katar'dan Suudi Arabistan'a 'rejim değişikliği' suçlaması
Katar, Suudi Arabistan'ı Körfez ülkeleriyle aralarında olan 4 aylık kriz sırasında Katar'da rejim değişikliği yapmaya çalışmakla suçladı.
- İHA
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın Katar'daki istikrarı bozmaya çalıştığını söyleyerek, "Suudi hükümet yetkililerinin rejim değişikliği hakkında konuştuklarını duyuyoruz. Biz, kabilelerin karanlık çağlarını geri getirmeye çalışan ve Katar'daki birleşik kabileler üzerinde baskı oluşturmak için onları bir araya getirmeye çalışan bir ülke görüyoruz" dedi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır aşırılık ve terörizme destek vermekle suçladığı Katar'la olan diplomatik ve ticaret bağlarını 5 Haziran'da koparmıştı. Katar ise suçlamaları reddetmişti.
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