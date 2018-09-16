Katil İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha şehit oldu Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde geçen ay katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu.