Katil pilot Suriye'de öldürüldü
Geçtiğimiz günlerde İdlib'de Han Şeyhun bölgesini kimyasal silahlarla bombalayarak 100'den fazla sivili öldürüp ve 500'den fazla insanı da yaralayan katil pilot aracına yerleştirilen bomba düzeneğiyle hava uçuruldu.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Geçtiğimiz günlerde İdlib'de Han Şeyhun bölgesini kimyasal silahlarla bombalayarak 100'den fazla sivili öldürüp ve 500'den fazla insanı da yaralayan katil pilot aracına yerleştirilen bomba düzeneğiyle hava uçuruldu.
Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, pilot saldırı sonrası onur madalyası almıştı.
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