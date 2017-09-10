Katlettikleri Müslümanların cansız bedenlerini çuvallara koymuşlar Myanmar’ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik yapılan katliamdan sonra nehre atılan cansız bedenler dün Naf Nehri’nin kıyınsında ve birçok su kanalının olduğu yerlerde su yüzeyine çıktı.