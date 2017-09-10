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Katlettikleri Müslümanların cansız bedenlerini çuvallara koymuşlar

Myanmar’ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik yapılan katliamdan sonra nehre atılan cansız bedenler dün Naf Nehri’nin kıyınsında ve birçok su kanalının olduğu yerlerde su yüzeyine çıktı.

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Dün Naf Nehri’nin kıyısında  çuvala doldurulan cansız bedenler su yüzeyinde görüntülendi. Önceki günlerde Bangladeş’e sığınan arakanlı Rohingya Müslümanları tarafından, çatışma yerinden kaçmayı başaramayan binlerce Rohingya vatandaşlarının, Myanmar Ordusu tarafından öldürüldüğü belirtiliyordu. Bangladeşli vatandaşlar, dün nehir kıyısına vuran cansız bedenlerin içinde olduğu çuvalları görüntüledi.
 
Öte yandan, 25 Ağustos’tan beri Arakan’da süren çatışmalarda yaklaşık 250 bin Rohingya Müslümanı Bangladeş’e sığındı.

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