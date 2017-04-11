KDP ve KYB 'bağımsızlık referandumu' için toplandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), "bağımsızlık referandumu" konusunu görüşmek üzere ikinci defa toplandı.

Barzani başkanlığında, KYB'nin Erbil'deki merkezinde düzenlenen toplantıya, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, KDP Politibüro Sorumlusu Fazıl Mirani, KDP Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaweys, KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul ve KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar katıldı.

Mirani ve Bahtiyar, toplantı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede referandum konusunun ayrıntılı şekilde ele alındığını belirten KDP'li Mirani, gündemde KDP-KYB yakınlaşması, Goran (Değişim) Hareketi'nin yeniden görüşmeler kapsamına alınması, siyasi krizin çözülmesi ve Bağdat ile diyalog maddelerinin de yer aldığını söyledi.

Bölgedeki siyasi kriz nedeniyle parlamentonun işlevsiz kalmasını görmezden gelmediklerinin altını çizen Mirani, "Bağımsızlık referandumu, parlamentonun faaliyete geçmesinden çok daha önemli bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Mirani, gazetecilerin sorusu üzerine, "Referandum bu yıl yapılacaktır. Bunun için de hazırlıklara başladık. İki komisyon kurulacak. Birinci komisyon, siyasi görüşmeler gerçekleştirip halkla bir araya gelecek. İkincisi ise IKBY hükümeti ile alakalı olup referandumun nasıl yapılacağı üzerinde çalışacak." dedi.

- Goran Hareketi'nin konumu

KYB'li Bahtiyar ise IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi'nin referandum görüşmelerine katılmasına önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Birinci komisyon 7 siyasi partiden oluşacak. Goran Hareketi de temasa geçeceğimiz ilk parti olacak. KYB olarak mesajımızı ve referandum için yapılan tüm görüşme detaylarını kendilerine aktaracağız. Bizim için Goran'ın mevcut tarihi mesajı dinlemesi ve taleplerini dile getirmesi çok önemlidir."

Goran Hareketi, KDP ve KYB'nin oluşturduğu ortak heyetle bir araya gelmeyi reddederken referandum sürecine karşı olmadığını açıklamıştı.

KDP ve KYB yöneticileri, referandumla ilgili 2 Nisan'da Erbil'de gerçekleştirdikleri ilk toplantıda ortak komisyon kurulması kararı almıştı.