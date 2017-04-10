Kedi yayını kesti
Letonya'da Riga Belediye Başkanı Ušakovs canlı yayında konuşurken, bir kedi masaya çıkıp fincanından kahve içti.
Letonya'nın başkenti Riga'nın belediye başkanı Nils Ušakovs, canlı yayında soruları yanıtlarken, ofisteki kedi bir anda kadraja girdi.
Masanın üzerine çıkıp fincanına yaklaşan kediyi gören Ušakovs, şaşkınlıkla kediyi izlemeye başladı. Bir süre fincanı koklayıp sonra içinden kahve içen kedi, daha sonra masadan aşağı atladı.
Belediye başkanı, kaldığı yerden röportaja devam etti. Ušakovs'un ekibi, görüntüleri YouTube hesabından 'Kedi soruları yanıtlamaya yardım etti' başlığıyla paylaştı.
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