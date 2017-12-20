Kendisinden bir yaş küçük embriyoyu doğurdu
25 yıldır dondurulmuş hâlde saklanan insan embriyosu, geçen ay bir bebeğe dönüştü. ABD'li doktorlar, bunun dünya rekoru olduğunu söyledi.
Dünyaca ünlü haber kanalı CNN'in haberine göre; 26 yaşındaki Tina Gibson, 25 Kasım’da ABD’nin Tennessee Eyaleti’nde doğum yaptı. Ancak onun durumu, diğerlerinden oldukça farklıydı. Çünkü 1992’de bağışlanarak dondurulan embriyoyu doğurdu. Emma adı verilen ve sağlıklı olduğu açıklanan bebek, yaklaşık 3 kilo ağırlığında ve yarım metre boyunda.
Doktorlar, daha önce en fazla 20 yıllık embriyonun sağlıklı bir şekilde doğurtulduğunu belirterek bunun bir rekor olduğunu söyledi.
Kocası Benjamin ile birlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Tina, embriyonun 25 yıl önce dondurulduğuna dikkat çekerek “Bu embriyo ve ben en yakın arkadaşlar olabilirdik. Bir bebek istedim ve bu dünya rekoru oldu mu, olmadı mı; umurumda değil!” dedi.
33 yaşındaki Benjamin de, kendi genlerini taşımasa da Emma’yı kendi çocuğu gibi gördüğünü ve çok sevdiğini söyledi.
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