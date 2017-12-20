Kendisinden bir yaş küçük embriyoyu doğurdu

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN'in haberine göre; 26 yaşındaki Tina Gibson, 25 Kasım’da ABD’nin Tennessee Eyaleti’nde doğum yaptı. Ancak onun durumu, diğerlerinden oldukça farklıydı. Çünkü 1992’de bağışlanarak dondurulan embriyoyu doğurdu. Emma adı verilen ve sağlıklı olduğu açıklanan bebek, yaklaşık 3 kilo ağırlığında ve yarım metre boyunda.

Doktorlar, daha önce en fazla 20 yıllık embriyonun sağlıklı bir şekilde doğurtulduğunu belirterek bunun bir rekor olduğunu söyledi.