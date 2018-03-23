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Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı: Utanç yürüyüşü!

Hindistan'da komiser yardımcısı Manjeeta Vanzara, bir hırsızlık vakası araştırırken kendisine saldıran kişilere inanılmaz bir ceza verdi.

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Hırsızlık vakası araştırırken, gözaltına alınan şüphelileri olay yerinde sorgulayan Vanzara, karakola gitmek üzereyken kalabalığın içinden bir grubun saldırısına uğradı. Vanzara elinden yaralanırken, saldırganların hırsızlık olayında gözaltına alınan kişileri kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

Vanzara ve ekibi saldırganları geri püskürttü ve Shaikh Imamuddin, Maqbul Vepari ve Hanit Qadar’ı da polis merkezine götürüldü. Sorguları yapıldıktan sonra tutuklanan üç şüpheli, elleri bağlı bir şekilde yerel halkın önünde yürütüldü.

O anların kaydedildiği görüntüler akıllara, Game of Thrones dizisindeki ‘utanç yürüyüşü’ sahnesini getirdi.

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