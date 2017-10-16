Kerkük halkına flaş çağrı
Kerkük'te çatışmalardan dolayı işlerine gitmeyen memurlara iş yerlerine gitmeleri ve mesailerine devam etmeleri çağrısında bulunuldu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyanların güvenliğini sağlama sorumlulukları olduğu belirtilerek, "Tüm memurlara, yerel güvenlik ve polis güçlerine acilen işyerlerine gitmeleri ve mesailerine devam etmeleri çağırısında bulunuyoruz." denildi.
Açıklamada ayrıca, tüm memurların güvenliğinin sağlanacağı kaydedildi.
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