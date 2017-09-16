Kerkük'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü 5 yaralı
Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- AA
Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezinin Aden Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine nakledildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.