Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük'ün Havice ilçesindeki sivillerin kaçışı sürüyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinden kaçan 300'e yakın sivilden 13'ünün, mayınlara basması sonucu yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge komutanlarından Albay Goran Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın elinden kaçmaya çalışan ve iki gün boyunca yürümek zorunda kalan yaklaşık 300 sivil mevzilerimize ulaştı." dedi.

Ailelerin tehlikeli yollardan geçtiğini belirten Muhammed, "Siviller kaçarken örgütü tarafından daha önce döşenen mayınlara bastı. Bunun sonucunda 13 sivil ağır yaralandı" diye konuştu.

Haviceli göçmen Vahbiye Sultan, güvenli bölgelere sığınmak için tehlikeli ve ölümcül bir yoldan geçtiklerini anlattı.

Sultan, iki gün boyunca neler yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

''Hayatımın en zor anını bu iki günde yaşadım. DEAŞ'tan kaçarken hiç farkına varmadan mayınlı arazilerin arasına girdik. Kuzenlerim maalesef bu mayınlara bastı. Ağır yaralandılar. Biz ise hep korkulu bir şekilde canımızı kurtarmayı düşündük."

DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerden kaçan 4 çocuk annesi Meriye Zahi ise ''Çocuklarımın mayına basma ihtimaline karşı onları sırtıma alarak taşıdım. DEAŞ bizi görmesin diye gece karanlığında yürüdük. Mayınlar ve DEAŞ militanları, kaçmak isteyen herkesin korkulu rüyası haline geldi." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesini elinde tutmaya devam ediyor. Söz konusu ilçeden her gün yüzlerce aile ölüm yolcuğuna çıkarak güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BM'nin 'derhal durdur' kararına İsrail'den ilk tepki

BM"nin "derhal durdur" kararına İsrail"den ilk tepki

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA