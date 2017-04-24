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Keşmir'de Müslüman aileye saldırı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, 11 Hindu, besi hayvanları arasında inek bulundurduğu gerekçesiyle Müslüman bir aileye saldırdı. Emniyet güçleri saldırganları gözaltına aldı.

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Kendilerini "inekleri koruma" görevlisi olarak ifade eden 11 Hindu'nun, aralarında 9 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu göçebe Müslüman aileye yönelik saldırının görüntüleri internette yayımlandı.

Görüntülerde, aileye demir sopalarla saldıran Hinduların aynı zamanda Hindu tanrılarını ve Hindistan'ı övdüğü, ailenin Reasi bölgesinde bir kontrol noktasında polisten yardım istediği ancak saldırganların, polisin gözü önünde aileyi darp etmeye devam ettiği yer aldı.

Hinduların, ailenin, aralarında 16 sığırında da bulunduğu besi hayvanlarını çaldığı iddia edilirken, aile üyesi 75 yaşındaki Sabir Ali'nin çok sayıda kırık ve çatlak ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Saldırganları dün gözaltına alan ancak haklarında kefaletle tahliye olunabilecek suçlardan işlem yapan Hindistan polisi, görüntülerin internet üzerinden yayılmasının ardından olayla ilgili dava soruşturması başlattı.

Polis, aileye hakkında da sadece 4 inek bulundurmaya hakları olduğu halde 16 inek bulundurdukları gerekçesiyle "izinsiz sığır taşımak" suçundan işlem yaptı.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi cezalandıran yasalar mevcut. Öte yandan bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Hindistan'ın bölgede yarım milyondan fazla askeri bulunuyor. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

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