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Kıbrıs müzakereleriyle ilgili BM'den önemli açıklama

Kıbrıs müzakerelerinde 'Güvenlik ve Garantiler' konusunun ele alındığı Beşli Konferans'ın ikinci turu İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında sona erdi. BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, toplantıların olumlu bir havada geçtiğini açıkladı.

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Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler (BM)  Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen  aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla dün  yeniden başlamıştı.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yaptığı  yazılı açıklamada, konferansın ikinci oturumunun uzmanların katılımıyla dün ve  bugün Mont Pelerin'de gerçekleştiğini belirtti.

Eide, Cenevre'de oluşturulan çalışma grubunun kendisine emanet edilen  "Güvenlik ve Garantiler" temel başlığındaki belirli konuları ve bu başlıktaki  detaylara yönelik gerekli enstrümanların belirlenmesini başarıyla tamamladığını  vurguladı.

"Toplantılar olumlu bir havada geçti" ifadesini kullanan Eide,  konferans sürecinin hala devam etmesinden dolayı katılımcıların, görüşmelerin  detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldıklarını kaydetti.

AKINCI, ANASTASİADİS İLE BULUŞACAK

Bu arada, AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye  göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 26  Ocak'ta Lefkoşa'da bir araya gelerek, Beşli Konferans'ın siyasi düzeyindeki  oturumu ile ilgili hususları ele alması bekleniyor.

Mont Pelerin'teki Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk  tarafını ise müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil etti.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde  sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere dün  Cenevre'ye gelmişti.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet,  Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel  başlıktan oluşuyor.

 

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