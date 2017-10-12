Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

KKTC erken seçime gidilmesi konusunda tarih verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'i erken seçime gidilmesi konusunda tarih verdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'nın verdiği seçim tarihi konusunda sıcak bakarak erken seçime gitme yönünde ki görüşüne "hayırlı olsun" dedi. CTP Genel Başkanı Erhürman, Bayrak Radyo Tv BRT'de katıldığı 17'nci saat programında seçim için 7 Ocak tarihini verdi. Özgürgün, aynı programa telefonla bağlanarak verilen seçim tarihinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Özgürgün, "Tarih verilmiştir gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

KKTC yüksek seçim Kurulu gerekli seçim çalışmalarını yetiştirebilirse 7 ocak tarihinde erken seçime gidileceği belirtildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Minibüs metrobüs yoluna girdi

Minibüs metrobüs yoluna girdi

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA