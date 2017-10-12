KKTC erken seçime gidilmesi konusunda tarih verdi

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'nın verdiği seçim tarihi konusunda sıcak bakarak erken seçime gitme yönünde ki görüşüne "hayırlı olsun" dedi. CTP Genel Başkanı Erhürman, Bayrak Radyo Tv BRT'de katıldığı 17'nci saat programında seçim için 7 Ocak tarihini verdi. Özgürgün, aynı programa telefonla bağlanarak verilen seçim tarihinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Özgürgün, "Tarih verilmiştir gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

KKTC yüksek seçim Kurulu gerekli seçim çalışmalarını yetiştirebilirse 7 ocak tarihinde erken seçime gidileceği belirtildi.