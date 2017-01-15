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Knesset'teki Arap milletvekilinden Avrupalı gözlemci çağrısı

İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekili et-Tibi, İsrail'de Arapların yaşadığı beldelere, yapılan ayrımcılığın boyutlarını gözlemlemeleri için Avrupalı delegeler gönderilmesi çağrısında bulundu.

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İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekili Ahmed et-Tibi, İsrail'de Arapların yaşadığı beldelere, yapılan ayrımcılığın boyutlarını gözlemlemeleri için Avrupalı delegeler gönderilmesi çağrısında bulundu.

Tibi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tibi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood ile başkent Londra'da yaptığı görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Araplara ülkenin vatandaşı gibi değil düşman gibi davrandığını belirtti.

İsrail Hükümetinin Yahudi yerleşim birimlerini yasal hale getirmek için bütün çabasını ortaya koyduğunu, Filistinlilere yaptığının aksine, ruhsatsız inşa edilen yüzbinlerce Yahudi evini yıktırmadığını ifade eden Tibi, Ellwood'tan, başta Negev olmak üzere İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı beldelere, yapılan ayrımcılığın boyutlarını gözlemlemeleri için Avrupalı delegeler gönderilmesini istedi.

 

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