Koalisyon uçakları Rakka'yı vurdu: 15 ölü
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'ya, ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından düzenlendiği düşünülen hava saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Rakka şehrine düzenlenen hava saldırısında aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 15 sivil hayatını kaybetti.
Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden aktardığına göre koalisyon uçakları tarafından düzenlendiği sanılan hava saldırısı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'yı vurdu.
Rakka'nın 30 kilometre batısında bulunan Hanida'ya düzenlenen saldırıyla ilgili koalisyon sözcüsünden henüz bir açıklama yapılmadı.
Koalisyonun geçen ay Irak'ın Musul kentinde DAEŞ karşıtı operasyon kapsamında düzenlediği bir hava saldırısında en az 200 sivili katletmişti.
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