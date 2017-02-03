Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kobralar şifa dağıtıyor

Endonezya’da şifalı olduğuna inanılan Java kobraları, alternatif tıpta kullanılıyor. Kobraların alerjik reaksiyonlara iyi geldiği, metabolizmayı güçlendirdiği ve dinçlik verdiğine inanılıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya'nın başkenti Cakarta’nın batısındaki Mangga Besar'da akşam saatlerinde kobra yılanı tezgahları kuruluyor. Kobranın tanesi yaklaşık 5 dolara satılıyor. Yılanın derisinden ise cüzdan ve kemer yapılıyor. Müşterilerin bazıları yılanların bitkisel karışımlarla şurup haline getirilmiş kanını almayı tercih ederken bazıları da mangalda pişirilen etini tüketiyor.

Kobra kanıyla daha önceden hazırlanan krem ve kapsüller tezgahta hazır bulunurken şuruplar, müşterinin gözü önünde hazırlanıyor. Yılanın eti ise mangalda kızartılarak soğan, biber ve limonla servis ediliyor.

KANINDAN ŞURUP YAPILIYOR

Kanından şurup yapılan, eti de mangalda pişirilerek tüketilen kobraların, alerjik reaksiyonlara iyi geldiği, metabolizmayı güçlendirdiği ve dinçlik verdiğine inanılıyor. Aynı zamanda cilt bakımı, afrodizyak, egzama ve eklem rahatsızlıkları için de kullanılan kobra kanı ihraç ediliyor.

Alerjik rahatsızlığı bulunan ve sık sık kobra kanı şurubu kullanan Mba Anisa, “Ava kobrasının kanı, alerjik sorunuma iyi geliyor. Bu nedenle rahatsızlığım nüksettiğinde buraya gelerek yılan kanıyla hazırlanan geleneksel şurubu satın alıyorum. Endonezya kültüründe yaygın olması, kimyasal madde içermemesi ve doğal olması nedeniyle bu alternatif tıp yöntemini tercih ediyorum" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA