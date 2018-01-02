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Köln Merkez Camisi'ne yoğun ilgi

Yaklaşık 6 ay önce ibadete açılan Köln Merkez Cami, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) inşa ettiği, modern mimarisi ile dikkat çeken Köln Merkez Cami, ziyaretçi akınına uğruyor.

Cami, Almanya ve diğer Avrupa'nın diğer ülkelerinden Müslümanlar, okul grupları ve Köln'e gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilere uzman ilahiyatçılar rehberliğinde cami hakkında bilgi veriliyor.

Avrupa'nın en köklü şehirlerinden olan Köln'ün sembolleri arasına giren cami, Avrupa'nın her yerinden gelen Müslümanların yoğun ilgisiyle özellikle bayram ve cuma namazı vakitlerinde dolup taşıyor.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, caminin ibadete açıldığı 9 Haziran 2017'den beri 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Ziyaretçilerin memnun ayrıldığını aktaran Aşıkoğlu, "Gerek Müslüman, gerekse diğer dinlerden olsun camiyi ziyaret edenler en çok caminin iç süslemelerinden çok etkilendiklerini ifade ettiler." dedi.

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