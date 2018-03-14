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Kolombiya Adalet Bakanı Botero: Kolombiya'daki kokain kaçakçılığında Meksikalı gruplar da var

Kolombiya Adalet Bakanı Enrique Gil Botero, ülkesindeki kokain ticaretine bazı Meksikalı uyuşturucu kartellerinin de karışmış olmasından endişe duyduğunu belirtti.

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Kolombiya Adalet Bakanı Enrique Gil Botero, ülkesindeki kokain ticaretine bazı Meksikalı uyuşturucu kartellerinin de karışmış olmasından endişe duyduğunu belirtti.

Ülke basınının İspanyol haber ajansı EFE'ye dayandırdığı haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 61'inci toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Bakan Botero, "Meksikalı bazı organize suç örgütleri ve Kolombiyalı gruplar arasında uluslararası bağlantılar olduğunu" vurguladı.

Botero, Kolombiya'da özellikle koka bitkisinin yoğun yetiştirildiği bölgelerde bu Meksikalı uyuşturucu kartellerinin varlığına rastladıkları bilgisini paylaştı.

"Bu suç fenomeni beni bir bakan ve bir vatandaş olarak endişelendiriyor." ifadesini kullanan Botero, güvenlik güçlerinin bu gruplara gerekli cevabı verdiğini kaydetti.

Meksikalı grupların, sadece koka bitkisi ve kokainin taşınmasıyla değil aynı zamanda üretimiyle de ilgilendiğini belirten Adalet Bakanı Botero, bu gruplarla özellikle barış anlaşmasını kabul etmeyip silahlı varlıklarına devam eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

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