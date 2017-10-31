Kolombiya Devlet Başkanı Santos Kanada'da

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kanada’yı hem stratejik ortak hem de ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük bir dost olarak niteledi

Resmi ziyaret için Ottowa'da bulunan Santos, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Santos, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada,

İki ülke arasında, çatışma sonrası dönem, iletişim, madencilik, bilim, teknoloji ve çevre alanlarında anlaşmalar imzalandığını belirten Santos, "Kolombiya ve Kanada arasındaki ilişkiyi daha da derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Air Canada’dan Kolombiya’ya yeni uçuş

Kanadalı havayolu şirketi Air Canada’nın Toronto’dan Kolombiya’nın Cartagena kentine aktarmasız yeni hat açmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Santos, uçuşların 18 Aralık’ta başlayacağını ve 9 Nisan’a kadar devam edeceğini kaydetti.

"Kolombiya’nın ve dünyanın, Kanada gibi uzlaşmacı ülkelere ihtiyacı var." diye konuşan Santos, ziyaretten memnun bir şekilde ülkesine döneceğini dile getirdi.

Santos, Kanada'yı hem stratejik ortak hem de ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük bir dost olarak niteledi.

Santos, Kanada ziyareti kapsamında Kanada Genel Valisi olan eski astronot Julie Payette ile de görüştü. Ottawa Üniversitesinde "Kolombiya’nın Dönüşümü" başlıklı panelde konuşan Santos, iş adamları ve yatırımcılarla da bir araya gelecek.

Devlet Başkanı Santos, Kanada ziyaretinin ardından ABD’ye geçerek, ülkesindeki barış sürecinde gösterdiği çabadan ötürü Kansas Üniversitesinden fahri doktora alacak.