Kolombiya hükümetinden Trump'a tepki: Kimse bizi tehdit etmesin

Hükümetten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki Kolombiya uyuşturucuyla en çok mücadele eden ülkedir, bu bağlamda en büyük başarılara sahip. Kimse bizi tehdit etmesin." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasa dışı koka mahsulüyle, imha etme ve gönüllü nöbetleşe ekim yöntemleri kullanılarak mücadele edildiği belirtildi.

Bu yıl koka üretimi yapılan 31 bin hektar alanın ortadan kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, 100 bin hektarlık kokanın yok edileceği gönüllü nöbetleşe ekim değiştirme programının da ilerlediğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bugün Kolombiya'nın elinde bu konunun tamamen üstesinden gelmesi için barış süreci gibi eşsiz bir fırsat var ve bunu kaybetmeyecek." ifadesi yer aldı.

Kolombiyalı yetkililer, 2010'dan bu yana bin 621 ton saf kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump dün, Kolombiya ile uyuşturucu savaşındaki müttefikliğin geçerliliğini yitirebileceği uyarısında bulunarak, kokain üretiminde artış kaydedilen Kolombiya'yı, bu artışı tersine çevirmezse, uyuşturucu savaşındaki müttefiki olmaktan çıkaracağını belirtmişti.

Koka yetiştiriciliği ve kokain üretimindeki "olağan dışı" artış nedeniyle Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede ihmalkar ülkelerin olduğu listeye eklemeyi ciddi şekilde düşündüğünü kaydeden Trump, ancak Kolombiya'nın, ABD'nin güçlü bir güvenlik ortağı olduğu için daha sonra bu fikrini değiştirdiğini vurgulamıştı.