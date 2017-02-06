Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İlk belirlemelere göre, 5,6 büyüklüğünde ölçülen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu arada, deprem nedeniyle Bogota Havaalanı'ndaki pistin zarar görüp görmediğinin tespiti için uçuşlara geçici olarak ara verildi.

Ülkede son olarak ekim ayında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.