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Kongo Cumhuriyeti'ndeki siyasi kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümetle muhalefetin, seçime kadar kurulacak geçiş hükümetinin detayları konusunda anlaştığı bildirildi.

  • AA
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Kongo Piskoposluğu (CENCO) Başkan Yardımcısı ve ülkedeki siyasi krizin çözümü için arabuluculuk yapan Başpiskopos Fridolin Ambongo'nun yaptığı açıklamada, "Hükümetle muhalefet, yakın zamanda kurulacak geçiş hükümetinin ayrıntılarını belirledi." dedi.

Ambongo, tarafların, geçiş hükümetini oluşturacak 53 üyeden 29'unun muhalefetten, 21'inin iktidar partisinden, 3'ünün de sivil toplum kuruluşu üyelerinden seçilmesi konusunda uzlaştığını belirtti.

Fridolin Ambongo, yeni hükümetin hangi tarihte göreve başlayacağını belirlemek amacıyla tarafların görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kongo Cumhuriyeti'nde halkın, 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimlerle devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu, ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Kilisenin arabuluculuğuyla aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, geçen hafta sonu imzalanan bir anlaşmayla sonuç vermişti. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimler bu yılın sonunda düzenlenecek.

Anlaşmada ayrıca seçimlere kadar ülkeyi yönetecek, muhalefet ve iktidardan oluşacak bir geçiş hükümetinin kurulması kararlaştırılmıştı. Taraflar, geçiş yönetimin detaylarını belirlemek amacıyla uzlaşma çalışmalarını 11 Ocak'ta yeniden başlatmıştı.

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