Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’den birleşme sinyali

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova’ya kapılarını kapatması durumunda, tüm Arnavutların aynı coğrafya içinde yaşayacaklarını belirtti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vizyon eksikliği nedeniyle AB'yi suçlayan Cumhurbaşkanı Thaçi, AB’nin gerek Kosova gerekse Batı Balkanlar ile ilişkilerinde vizyonsuz kaldığını ve Batı Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde genişleme sürecine liderlik yapamadığına işaret etti. “AB’nin Batı Balkanlar konusunda sergilediği gecikme ve vizyonsuzluk  durumundan  ne yazık ki Avrupalı olmayan, Avrupa - Atlantik ruhu ve vizyonundan uzak  ideolojiler ve ülkeler  yararlanmaktalar” şeklinde açıklama yapan Hashim Thaçi, Kosova vatandaşlarının AB konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydetti.
 
AB’nin üyelik konusunda gösterdiği sertlik, engelleme ve adaletsizlik ile Kosova vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda yapılan cezalandırma nedeniyle Kosovalıların hayal kırıklığı içinde olduklarına dikkat çeken Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova’nın AB tarafından belirlenen tüm kriterleri yerine getirdiğini, zira Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın Kosova’nın önüne haksız şekilde kriter olarak koyulduğunu anımsattı.
 
Thaçi’nin bu açıklaması AB’ye üyelik perspektifinin zayıflaması durumunda Arnavutluk ile Kosova’nın birleşmesi seçeneğinin dışlanamayacağına dair Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın geçen gün yaptığı açıklamasının ardından geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trafik magandası az kalsın köpeği eziyordu

Trafik magandası az kalsın köpeği eziyordu

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA