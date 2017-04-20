Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’den birleşme sinyali

Vizyon eksikliği nedeniyle AB'yi suçlayan Cumhurbaşkanı Thaçi, AB’nin gerek Kosova gerekse Batı Balkanlar ile ilişkilerinde vizyonsuz kaldığını ve Batı Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde genişleme sürecine liderlik yapamadığına işaret etti. “AB’nin Batı Balkanlar konusunda sergilediği gecikme ve vizyonsuzluk durumundan ne yazık ki Avrupalı olmayan, Avrupa - Atlantik ruhu ve vizyonundan uzak ideolojiler ve ülkeler yararlanmaktalar” şeklinde açıklama yapan Hashim Thaçi, Kosova vatandaşlarının AB konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydetti.

AB’nin üyelik konusunda gösterdiği sertlik, engelleme ve adaletsizlik ile Kosova vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda yapılan cezalandırma nedeniyle Kosovalıların hayal kırıklığı içinde olduklarına dikkat çeken Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova’nın AB tarafından belirlenen tüm kriterleri yerine getirdiğini, zira Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın Kosova’nın önüne haksız şekilde kriter olarak koyulduğunu anımsattı.

Thaçi’nin bu açıklaması AB’ye üyelik perspektifinin zayıflaması durumunda Arnavutluk ile Kosova’nın birleşmesi seçeneğinin dışlanamayacağına dair Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın geçen gün yaptığı açıklamasının ardından geldi.