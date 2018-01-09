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Kosova'daki NATO güçleri bünyesinde görev yapan bir ABD'li asker öldü

Kosova´da KFOR barış gücü bünyesinde görev yapan Amerikalı bir askerinin, Bondsteel kampında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kosova basınında yer alan haberlerde Kosova'daki NATO güçleri bünyesinde görev yapan bir Amerikan askerinin Cumartesi günü Bondsteel kampında öldüğü bildirildi. Yapilan açıklamada Amerikan ordusunu  olayı araştırdığı belirtildi. Vail Arizona´dan olan 21 yaşındaki Robert W. Jones,  18. Tugay Askeri Bölümünde görev yapıyordu. Basına yapılan açıklamada, Jones´un örnek bir asker olduğu vurgulandı. Ağustos 2015 yılında  Amerikan Ordusuna katılan Jones, NATO madalyası dahil, birçok madalya ile takdir edilmiş bir asker olduğu belirtildi.

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