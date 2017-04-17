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Kraliçe cimri çıktı

Dünyanın en zengin hükümdarlarından elinin sıkılığı ile bilinir.

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Bunun son örneği ise Buckingham Sarayı’na alınacak kahyaların maaşıyla ilgili. Saray yönetimi, başta kraliçe olmak üzere ziyarete gelen devlet başkanlarına hizmet edecek kahyalar için yıllık 18 bin 850 sterlin maaş verileceğini açıkladı. Oysa yapılan istatistiklerde geçen yıl bir İngiliz vatandaşı  yıllık 28 bin sterlin para kazandı. Cimrilikle suçlanan kraliçenin çevresi ise sarayda yaşayacak kahyaların kira ve gıda harcaması olmayacağını, asıl kazanımın ise alacakları özel kahyalık eğitimi ve CV’lerine altın harflerle yazılacak ‘Kraliçe’nin özel hizmetlisi’ ibaresi olduğunu belirtti.

 

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