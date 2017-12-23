Kraliçe’nin gelinini üzen ‘ırkçı’ broş

Broşun tepki çekmesi üzerine Kent Prensesi ‘Blackamoor’ diye anılan bu broşun bir hediye olduğunu, daha önce de defalarca taktığını belirterek üzgün olduğunu belirtti. 18’inci yüzyıldan sonra ortaya çıkan zenci figürlerin kullanıldığı ‘Blackamoor’ mücevher ve heykelleri giderek ırkçı olarak kabul edildiğinden sanat galerileri ve otellerden de kaldırılmaya başlanmıştı. Her ne kadar Megan Markle (36), Buckingham Sarayı’ndaki yemekte Prenses ile aynı masada oturmamış olsa da broşu görmüş olabileceği belirtiliyor.

Prenses Michael daha önce de ırkçı tartışmaların içinde yer almıştı. 2004 yılında bir yemek sırasında yan masadakilere gürültü yaptıkları gerekçesiyle “Kolonilerinize geri dönün” dediği iddia edilmişti. Ancak Kent Prensesi bu iddiaları reddetmişti.

Beyaz bir baba ile siyahi bir anneden dünyaya gelen aktris Megan Markle’nin Prens Harry (35) ile evliliğe hazırlandığına dair açıklama İngiltere’de büyük heyecan yaratmıştı.