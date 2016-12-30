Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin: ABD'ye cevabı Putin verecek

Kremlin​, Rusya'nın ABD'nin açıkladığı yaptırımlara verilecek cevaba Rusya lideri Putin'in karar vereceğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Peskov, "Şu an nasıl karşılık vereceğimizi söyleyemem ama bu durumda mütekabiliyet prensibi alternatifsiz bir şekilde kullanılır. Devlet Başkanı Putin'in belirleyeceği yönde gerekli cevabı vereceğiz" dedi.

Peskov, ABD'nin iddialarını kabul etmediklerine vurgu yaparak, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA