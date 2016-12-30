Kremlin: ABD'ye cevabı Putin verecek

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.



Rus basınına konuşan Peskov, "Şu an nasıl karşılık vereceğimizi söyleyemem ama bu durumda mütekabiliyet prensibi alternatifsiz bir şekilde kullanılır. Devlet Başkanı Putin'in belirleyeceği yönde gerekli cevabı vereceğiz" dedi.



Peskov, ABD'nin iddialarını kabul etmediklerine vurgu yaparak, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" ifadelerini kullandı.