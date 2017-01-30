Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin, Erdoğan-Putin görüşmesini doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in mart ayının başında görüşeceğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının mart başında gerçekleşmesinin planlandığını doğruladı.
 
Toplantı kapsamında Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet, şu anda bu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" yanıtını verdi.
 
Daha önce basında Erdoğan'ın ÜDİK toplantısı için mart başında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği yönünde haberler yer almıştı.
 
ÜDİK toplantılarının sonuncusu Aralık 2014'te gerçekleşmişti. 2015 yılındaki toplantı ise Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizi nedeniyle iptal edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA