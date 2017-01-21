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Kremlin: Suriye krizi ABD’nin katılımı olmadan halledilemez

BBC’ye konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov :” Rusya, Suriye konusunda ABD’nin olası katılımını memnuniyetle karşılayacağını ancak İran’ın konuyla ilgili karmaşık yaklaşımının önemli olduğunu” dile getirdi.

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Moskova’da BBC’ye konuşan Peskov: “ ABD’nin Astana görüşmelerine katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’de durum çok karmaşık ve Suriye meselesinde İran çok önemli bir oyuncu. ABD’nin katılımını memnuniyetle karşılamıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olunmalıdır. Ancak ABD olmadan Suriye meselesinin çözümlenmesinin imkansız olduğu açıktır” dedi.

Suriye konusunda bir Rusya-ABD anlaşmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Peskov:” bir anlaşma değil işbirliği” gerektiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Suriye konulu barış görüşmeleri Pazartesi günü Kazakistan’ın Astana kentinde yapılacak. Suriye muhalefet grupları Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşecek görüşmelerde altı yıllık iç savaşı sona erdirmek için masaya oturacaklar.

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