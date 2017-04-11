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Peskov: Türkiye ile Suriye konusunda fikir ayrılıkları var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye arasında Suriye'ye ilişkin konularda fikir ayrılıkları bulunduğunu söyledi.

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'ABD'nin eylemlerinin, Rusya ve Türkiye tarafından farklı değerlendirilmesi, iki ülke arasında Suriye konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu anlamına mı geliyor?' sorusunu yanıtlayan Peskov, "Elbette, fikir ayrılıkları var" dedi.

'PUTİN VE ERDOĞAN ARASINDA BİR GÖRÜŞME PLANLANMIYOR'

Öte yandan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasının planlanmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Peskov, şu an için liderler arasında bir görüşme planlanmadığının altını çizdi. (kaynak: sputnik)

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