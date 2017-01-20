Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin'den Astana açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda farklı seviyelerde sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmelerine ara verildiğini anımsatan Peskov, "Astana görüşmeleri, müzakere formatının yeniden başlaması ve güçlendirilmesine katkı sağlarsa bu olumlu bir gelişme olacaktır." dedi.

Sözcü Peskov, bu konuda Ankara ve Moskova arasındaki temaslara ilişkin soruya, "Türk ve Rus tarafları arasındaki koordinasyon farklı seviyelerde sürekli olarak yürütülüyor." karşılığını verdi.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Soylu konuşurken arkasında duran asker bayıldı

Bakan Soylu konuşurken arkasında duran asker bayıldı

NASA kendini bileyen bıçak yaptı

NASA kendini bileyen bıçak yaptı

DEAŞ’tan temizlenen Musul’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DEAŞ’tan temizlenen Musul’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA