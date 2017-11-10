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Kremlin'den Beyaz Saray'a yanıt

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in APEC Zirvesi'nde görüşmeyeceklerine dair yaptığı açıklamaya Kremlin ne olursa olsun görüşecekler şeklinde yanıt verdi.

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ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Viyetnam'da görüşüp görüşemeyeceği iki devlet resmi sözcüleri arasında tartışmaya sebep oldu.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Viyetnam'da gerçekleşen APEC Zirvesi'nde görüşmeyecekleri yönündeki açıklamasından sonra, Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dimitri Peskov ne olursa olsun görüşeceklerini açıkladı. Peskov yaptığı açıklamada, "Protokol servislerinde görüşmeler devam ediyor, henüz kesin netlik yok, ne yazık ki, Amerikalı meslektaşlarımızdan çelişkili bilgiler geliyor" dedi. Peskov, "Her ne olur olsun bu görüşme olacak" ifadelerini de kullandı.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders daha önce yaptığı açıklama, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nin oturum aralarında Putin ve Trump'ın arasındaki görüşmenin önceden planlandığını fakat ABD Başkanının yoğunluğu nedeniyle herhangi bir görüşmenin gerçekleşmeyeceği belirtmişti. (İHA)

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