Kremlin'den Fransa seçimleri açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Fransa’da yapılan seçime saygı duyduklarını ifade ederek, “İyi ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurulmasından yanayız” dedi.
- İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, Fransa seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Moskova’nın Paris ile karşılıklı yararlı ilişkileri kurulmasını desteklediğini ve Fransız halkın seçimine saygı duyduğunu dile getirdi. Peskov, “Biz Fransızların seçimine saygı duyuyoruz. İyi ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurulmasından yanayız” ifadelerini kullandı.
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