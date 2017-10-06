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Kremlin'den 'Suud' açıklaması: Endişeye gerek yok

Kremlin, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin diğer ülkeleri endişelendirmemesi gerektiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli anlaşmalar imzalandı.
 
Kral Selman ve Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 sistemiyle ilgili de anlaşmaya varmıştı.
 
"Moskova ve Riyad arasındaki askeri işbirliği diğer ülkeleri endişelendirmemeli"
 
ABD yönetimi, söz konusu anlaşmadan ve ziyaretten rahatsızlık duyarak, Körfez ülkeleri ile ortak yaptığı askeri tatbikatları durdurma kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Kremlin, Moskova-Riyad ilişkilerinin diğer ülkeleri rahatsız etmemesi gerektiğini savundu.(yenişafak)

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