Rusya, ABD'nin diplomatik çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanı Georgiy Borisenko, Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada Moskova'nın ABD'nin Rusya'nın Kaliforniya'daki diplomatik mülküne el koymasına karşılık verilebilecek yanıtları değerlendirdiğini belirtti.

Üst düzey yetkili, diplomat sayısında daha fazla azaltmaya gidilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu ifade etti.

"HER ŞEY HAZIR OLDUĞUNDA DAVA AÇILACAK"

Moskova'nın Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'nun kapatılması kararıyla ilgili dava açma konusu üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirten Borisenko "Hayır. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda konu üzerinde aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Acele etme durumu yok. Düzenli ve sürekli olarak çalışıyor, davamızı azami düzeyde destekleyebilmek için materyaller seçiyoruz. Her şey hazır olduğunda dava açılacak" dedi.

Putin, ABD'nin San Francisco Başkonsolosluğu ve iki ticari temsilciliğini kapatması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili dava açma talimatı vermişti.

ABD'Lİ PERSONEL SAYISI 300 VEYA ALTINA DÜŞÜRÜLEBİLİR

Borisenko, Moskova'nın iki ülkenin diplomatik personel sayısının tamamen eşitlenmesini talep edilebileceğini ve bu durumda ABD'li personel sayısının 300 veya altına düşürülebileceğini de belirtti.

455'E DÜŞÜRÜLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Rusya, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e düşürülmesini talep etmişti