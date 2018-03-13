Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kudüs 'Arap Mirası Daimi Başkenti' ilan edildi

Arap Birliğinin Kahire'deki merkez binasında düzenlenen etkinlikte, Kudüs'ün 'Arap Mirası Daimi Başkenti' olarak kabul edildiği açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kudüs, Arap Birliği tarafından "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak ilan edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Arap Birliğince Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkez binasında "Arap Mirası Günü" dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Başkanlık ettiği üst düzey Filistin heyetiyle etkinliğe katılan Kudüs Mirası İhya ve İslami Araştırmalar Kurumu Başkanı Halil Karrace er-Rifai, programda yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin, Kudüs'ün Arap Mirası Daimi Başkenti olarak kabul edilmesine ve 2019 yılında düzenlenecek Arap Mirası Günü'nün Kudüs mirasına tahsis edilmesine karar verdiğini duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte PKK/PYD´nin Afrin´deki gizli Pentagon üssü

İşte PKK/PYD´nin Afrin´deki gizli Pentagon üssü

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

Dev yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Dev yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA