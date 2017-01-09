Kurşun sihir dinlemedi

Ünlü sihirbaz seyircilerin heyecanlı bakışları arasında bir tüfeğin tetiğine bağladığı ipi çekerek çıkan kurşunu ağzındaki demir kapta tutması gerekiyordu. Ancak ağzına takılan düzenekteki bir arıza nedeniyle kurşun metal kabı parçalayıp ensesini de delerek dışarı fırladı. Hemen hastaneye kaldırılan David Blaine, “Bir an için öldüğümü düşündüm. Dayanılmaz acıyı hissettiğimde yaşadığımı anladım” dedi.

44 GÜN YEMEK YEMEDİ

Blaine daha önceki yıllardaki gösterilerinde 44 gün yemek yemeden havada asılı bir hücrede kaldı, 27 metre uzun buzdan bir direğin üzerindeki 50 santimlik bir platformda 35 saat kaldıktan sonra hiçbir güvenlik önlemi alınmadan zemine atladı.