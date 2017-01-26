Kuþlar þehri istila etti

Teksas'ýn Houston kentinde karakuþlar ürkütücü bir þekilde otoyol boyunca yolcularýn üzerine doðru uçtu. Dün meydana gelen olayda büyük bir karakuþ sürüsü þehrin her yerinde alçaktan uçarak korkuya neden oldu. Ürperici manzara karþýsýnda þaþkýna dönen insanlar bu manzarayý cep telefonlarýyla kaydetti. Çok alçaktan uçtuklarý gözlenen kuþlarýn daha önce de benzeri manzaralar ortaya çýkardýðý öðrenildi.

Þehrin her yerine daðýlmýþ karakuþlar akýllara yönetmen Alfred Hitchcock'un 1963 yýlýnda çektiði korku filmi "The Birds"ü getirdi.