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Kuþlar þehri istila etti

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston þehrini kuþlar istila etti.

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  • star.com.tr / Alaattin AYHAN
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Teksas'ýn Houston kentinde karakuþlar ürkütücü bir þekilde otoyol boyunca yolcularýn üzerine doðru uçtu. Dün meydana gelen olayda  büyük bir karakuþ sürüsü þehrin her yerinde alçaktan uçarak korkuya neden oldu. Ürperici manzara karþýsýnda þaþkýna dönen insanlar bu manzarayý cep telefonlarýyla kaydetti. Çok alçaktan uçtuklarý gözlenen kuþlarýn daha önce de benzeri manzaralar ortaya çýkardýðý öðrenildi.
 
Þehrin her yerine daðýlmýþ karakuþlar akýllara yönetmen Alfred Hitchcock'un 1963 yýlýnda çektiði korku filmi "The Birds"ü getirdi. 
 

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