Kuzey Irak'ta kurulacak sözde devlet İsrail'in kara gücü olacak

İsrail makamları tarafından alenen desteklenen Barzani-PKK ortaklığında şekillenen terör koridoru, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in “Filistin kadar kutsal” dediği vadedilmiş topraklar üzerinde inşaa ediliyor. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Doktor Hicran Kazancı, baba ve oğul Barzani’lerin Tel Aviv ile kadim bağlantıları olduğunu, Barzani ve PKK’nın devlet oluşumunu tamamlamaları ile İsrail’in bölgede garnizon gücü olarak kullanılacağını söyledi.

TÜRKMENELİ YOK EDİLİYOR

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı, Mendeli’den Telafer’e 13 büyük Türkmen yerleşimi biriminden oluşan ve bin yılı aşkın süredir Türkmenlerin yaşadağı Türkmeneli bölgesinin işgal altında olduğunu ve bu bölgelerde yaşayan 500 binden fazla Türkmen’in Irak’ı terk ettiğini belirtti. Kazancı, “2003 yılından beri sistemli olarak Tükmeneli bölgesi küresel hesaplara kurban ediliyor” dedi.

İsrail tarafından 1980lerin başında gözden geçirilmiş Suriye ve Irak’ın parçalanmasını öngören projenin önemli aşama kaydettiğine dikkat çeken Türkmen Cephesi temsilcisi, 3 bölgede kurdurulmaya çalışılan gayrimeşru devletin ekonomik alt yapısı petrol üzerinden kuruluyor” değerlendirilmesinde bulundu. “Erbil’de günlük 200 bin varil petrol çıkaran Barzani hükümeti Kerkük’e gözünü dikti” diyen Kazancı, “Günlük 550 bin varil üretim kapasitesine sahip Kerkük petrolleri ABD, İsrail eliyle Barzani’ye peşkeş çekilmek isteniyor” dedi. Kerkük’ün statüsü, Irak merkezi hükümeti ile Barzani arasında en büyük ihtilaf nedeni olarak gösteriliyor.

İSRAİL’DEN YAHUDİ İTHALİ

Bu arada Irak Parlamentosu yaptığı son toplantıda Barzani ve 25 Eylül Referandumu konusunda net kararlar aldı. Bu çılgınlıktan vazgeçilmez ise savaş seçeneği de dahil tüm yollar denenecek.

Özerk terör devleti referandumunun baş aktörü Mesut Barzani Irak’tan 1900’ların başında göç etmek zorunda kalan Yahudileri Irak’a davet etti. Filistin’de olduğu gibi Barzani-PKK işbirliği ile kurulacak sözde birleşik terör devletinin Arap ve Türkmenlerden boşaltılan bölgelerine Yahudiler yerleştirilecek.

İSRAİL CEPHESİNDE HAREKETLİLİK

Suriye’nin doğu ve kuzey bölgeleri ile Irak’in kuzeyinde yaşanan etnik temelli bölücü devlet ilanı girişimlerine paralel olarak İsrail cephesi de hareketlendi. Son 3 ayda Kıbrıs Rum Kesimi, Necef Çölü ve Golan bölgesinde askeri tatbikatlar yapan İsrail tarihinin en büyük askeri tatbikatlarından birini de 4-7 Eylül tarihleri arasında Lübnan sınırında gerçekleştirdi. İsrail-ABD ve bölgesel müttefiklerin Lübnan-Şam-Bagdat-Tahran hattına yönelik kapsayıcı müdahale hazırlığı içerisinde olduğu bildiriliyor.

Çıban başından Barzani’ye destek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bölgede kendilerine bağlı garnizon bir gücün kurulmasına desteğini yineledi. Netanyahu’nun bürosundan yapılan açıklamada, “Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor.” denildi. Açıklamada, “İsrail, PKK’yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor.” ifadesi de kullanıldı. Netanyahu bu açıklamayı “PKK’yı terörist bir örgüt olarak görmediğini” söyleyen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan’ın büyük tepkiye neden olan açıklamasından sonra yaptı. Golan, geçen hafta Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsünde yaptığı konuşmanın soru-cevap bölümünde, şahsi görüşünün “PKK’nın terörist bir örgüt olmadığı” yönünde olduğunu söylemişti.

Arap Birliği: Anayasaya aykırı

Arap Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini ve bunun yasal olmadığını belirtti. Arap Birliği genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır’ın başkenti Kahire’de devam eden Arap Birliği Dışişleri Bakanları 148’inci Toplantısında “Kürtlerin Arap halklarının içerisinde asil bir topluluk olarak kalmalarını bütün kalbimle arzuluyor, Kürtleri Irak’ın toprak bütünlüğünü ve yapımına katıldıkları anayasayı korumaya çağırıyorum” dedi. Açıklamada “Her ne kadar Bağdat ile Erbil yönetimi arasında iyi ilişkiler olsada güvensizlik sorunu var. Bağdat ile Erbil arasında ciddi müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Bu da yasal bir anlaşmaya varılabilmesi için önemlidir” ifadesi kullanıldı. Toplantıya Katar’ın da aralarında bulunduğu 15 ülke dışişleri bakanları seviyesinde katılırken Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Lübnan ve Komor Adaları bakan yardımcıları ve daimi temsilciler seviyesinde katılıyor.

Yasadışı referanduma meşruiyet kılıfı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) gayrimeşru bağımsızlık yanlısı Kürt siyasi partiler, Irak meclisi tarafından da reddedilen referanduma yasal bir statü kazandırma amacıyla çözümü bölgesel meclisi açmakta buldu. Siyasi krizden dolayı iki yıldır toplanamayan meclis, referandum tartışmaları gölgesinde bugün açılıyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, meclisin faaliyete geçmesi hususunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve bölgede muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile prensipte anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Goran Hareketi, IKBY’de 25 Eylül’de yapılması planlanan referandumun zamanlamasına ve meclis çatısı altında görüşülmeden böyle bir karar alınmasına karşı tavrıyla biliniyor. (Yeni Şafak)